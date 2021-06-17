Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda sahne Periler’in

Bu yıl 38. kez düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (Women's EuroBasket), Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde bugün başlıyor. 27 Haziran'da sona erecek turnuva, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası için de eleme (İlk 6 sıra) niteliği de taşıyor. Gruplarında ilk 3'te yer alacak takımlar bir üst tura çıkacak ve (A-B, C-D) çapraz eşleşecek. Fransa'nın Strazburg kentindeki C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, ilk maçında bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

2019’DA HÜSRAN YAŞADIK

AY-Yıldızlılar'ın gruptaki diğer rakipleri ise Bosna Hersek ve Belçika. Türkiye, kadın basketbolunda üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda temsil edilecek. İlk kez 2005'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı organizasyonu 8. sırada tamamladı. 2007 ve 2009 şampiyonalarında 9. sırayı alan Ay-Yıldızlı ekip, 2011'de 2., 2013'te 3., 2015 ile 2017'de 5. oldu. 2011-2017 arasındaki 4 turnuvanın tamamında ilk 5'e girmeyi başaran Potanın Perileri, 2019'da grubundan çıkamadı.