Deandre Ayton’ın akılalmaz smacı ile Suns, Clippers’ı yıktı

NBA Batı Konferansı finalleri 2. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers’ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Deandre Ayton'ın son saniyede yaptığı uzun yıllar boyunca unutulmayacak smacıyla rakibini 104-103 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

0.7 KALA GELEN MUAZZAM SAYI

Mücadelenin son saniyelerinde yaşananlar ise hafızalara kazındı. Clippers’ta Paul George, maçın bitimine 8.2 saniye kala 2 serbest atış kaçırdı. Phoenix Suns, son topta maçın bitimine 0.7 kala müthiş bir organizasyon yaptı ve pota altında Deandre Ayton’ı smaca göndererek sayıyı buldu ve galip geldi. Los Angeles Clippers, bu sezon 3. defa bir seride 2-0 geriye düştü. İlk turda Dallas’ı 4-3, yarı finalde de Utah Jazz’ı 4-2 mağlup ettiler.

Phoenix ekibinde karşılaşmayı 29 sayı, 9 asist ile tamamlayan Cameron Payne en skorer isim olurken ona yaptığı smaç ile maçın kahramanı olan Deandre Ayton ise 24 sayı, 14 ribauntluk double-double'ıyla eşlik etti. Devin Booker 20 sayı, 4 ribaunt, 5 asist ile galibiyete katkıda bulunurken kenardan gelen Dario Saric ve Cameron Johnson ikilisi de 11'er sayıyla oynadı.

Clippers cephesinde Paul George, 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ile en skorer isim olurken ona 19 sayı, 5 ribaunt ile Reggie Jackson eşlik etti. Ivica Zubac 14 sayı, 11 ribaunt ile double-double yaparken kenardan gelen Luke Kennard da 10 sayı üretti.

Serinin 3. maçı Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece TSİ 04.00'te Los Angeles'ta oynanacak.

Çeyrek skorları: