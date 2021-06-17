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Türkiye Slovenya’ya farklı mağlup oldu | Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya farklı mağlup oldu.

Güncellenme: 22:52, 17/06/2021
Spor HaberleriBasketbol
Türkiye Slovenya’ya farklı mağlup oldu | Kadınlar Avrupa Şampiyonası

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk maçında karşılaştığı Slovenya’ya 72-47’lik skorla kaybetti. Fransa’nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı 36-27 geride tamamladı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Kuanitra Holingsvorth 16, Olcay Çakır Turgut 8 ve Pelin Derya Bilgiç 7 sayı kaydetti. Slovenya’da ise Eva Lisec 17 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

SALON: Rhenus

HAKEMLER: Maj Kazuko Forsber (Danimarka), Andrei Sharapa (Belarus), Marek Kukelcik (Slovakya)

SLOVENYA: Evans 8, Friskovec 12, Lisec 17, Oblak 14, Prezelj 6, Baric 6, Jakovina 3, Kroselj 4, Senicar, Trebec 2, Debeljak, Gorsic

TÜRKİYE: Pelin Derya Bilgiç 7, Olcay Çakır Turgut 8, Tuğçe Canıtez 5, Hollingsworth 16, Meltem Yıldızhan 2, Melis Gülcan 2, Şerife Alperi Onar, Bahar Çağlar Ökten 5, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun

1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 36-27

3. PERİYOT: 53-42

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Yayınlanma Tarihi:22:51,