Azerbaycan’da zafer Verstappen’in!
Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'ini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1’de sezonun 8. yarışı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşti. Yarışı Hollandalı Max Verstappen kazanırken, Sergio Perez ikinci, George Russell ise 3. sırada yer aldı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Charles Leclers ise yaşadığı motor arızasının ardından 21. turda yarış dışı kaldı. Ferrari’nin bir diğer pilotu Carlos Sainz da 9. turda yarışa veda etti.
Max Verstappen, son beş yarıştaki dördüncü galibiyetini aldı.