Fenerbahçe’de zaman daraldı! Elden çıkarılması düşünülen 10 oyuncu için geri sayım

8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda son takviyelerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da kadroda düşünülmeyen 9-10 oyuncu için kulüp arayışları başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de yönetim, bir yandan gelecek transferler için uğraşırken bir yandan da kadroyu boşaltmaya çalışıyor. Fenerbahçe, 9-10 oyuncusuna önümüzdeki 6 günde kulüp bulmak istiyor. Türkiye’de transfer 8 Eylül’de sona erse de Avrupa’da 31 Ağustos’ta bitecek olması Fenerbahçe’nin özellikle yabancı futbolcuları için acele etmesini gerektiriyor. İşte Fenerbahçe’de gönderilmesi planlanan isimlerde son durum;

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe’de bileti kesilen isimlerden biri olan Uruguaylı stoperin adı Yunanistan’dan Aris ile anıldı ancak transfere nokta konamadı. Avrupa’da kendisine kulüp arayan Lemos için 31 Ağustos’a kadar çözüm bulunamazsa, Süper Lig kulüplerinden veya Güney Amerika’dan teklif beklenecek.

MATHIAS ZANKA

Geçtiğimiz sezonu Kopenhag’da geçiren Zanka, Fenerbahçe’de takımla antrenmanlara çıksa da yeniden gitmesi bekleniyor. Muhtemel adresi Kopenhag olan Zanka ile uygun finansal formüller üzerinde görüşülüyor.

STEVEN CAULKER

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak 3’lü savunma anlayışında Vitor Pereira’nın gözüne giremeyen Caulker, kendisine yeni bir kulüp arıyor. 1.2 milyon euro maaşı olan Caulker için Fenerbahçe de çıkmaza girdi. Anadolu’dan gelen teklifler, şu an için Caulker’ın maaşının tamamını karşılamaya yetmese de Fenerbahçe son ana kadar çözüm peşinde olacak.

NABIL DIRAR

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Dirar, geçen sezonu Club Brugge’de kiralık geçirmişti. Sarı lacivertliler, Avrupa’da transferin biteceği 31 Ağustos’a kadar Dirar’a bir talip çıkmasın umuyor. Talip çıkarsa Fenerbahçe de transfer için tüm kolaylıkları yapacak.

MURAT SAĞLAM

Fenerbahçe, geçen sezon Çaykur Rizespor’a kiraladığı 23 yaşındaki sol beki bu sezon bonservisiyle göndermek istiyor. Anadolu’dan teklifler olsa da şu an için Murat Sağlam bir kulübe yeşil ışık yakmadı.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Rizespor ile Konyaspor’da kiralık forma giyen Oğuz Kağan, bu kez bonservisiyle transfer olacak.

CANER ERKİN

Fenerbahçe’de Vitor Pereira kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin, kendisine kulüp arıyor. Süper Lig’den gelen teklifleri bekleten Caner’in önceliği yurt dışı. Yunanistan kulüpleriyle adı anılan Caner, Avrupa’dan istediği teklifi bulamazsa rotasını Süper Lig’e çevirecek.

DIEGO PEROTTI

Genoa ile anlaşan 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe ile fesih için görüşmelerini sürdürüyor. Perotti’nin Fenerbahçe’den aldığı maaş ile Genoa’nın ödeyeceği maaş arasındaki fark şu an için en büyük pürüzü oluşturuyor.

SİNAN GÜMÜŞ

Fenerbahçe’de Vitor Pereira kararıyla kadro dışı bırakılan isimlerden Sinan Gümüş için Süper Lig kulüplerinin yoğun presi var. 7 Eylül’e kadar olan süreçte Fenerbahçe’yi ve Sinan Gümüş’ü en mutlu edecek teklifi getiren kulüp imzayı attıracak.

MBWANA SAMATTA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk iki lig maçına Samatta ile başlasa da oyuncuyu düşünmüyor. Rotasyonda Enner Valencia ve Serdar Dursun’un arkasında olan ancak bu iki oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma bulan Samatta, muhtemel forvet transferinin ardından süre bulamayacak. Kendisine kulüp arayan Samatta için şu an memnun edecek bir teklif gelmedi. 31 Ağustos’a kadar Tanzanyalı golcü için teklif umutla beklenecek. (Sporx)