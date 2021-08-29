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Filenin Sultanları Çekya’yı devirdi, çeyrek finale yükseldi! | CEV Avrupa Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup çıkan Filenin Sultanları, Son 16 Turu karşılaşmasında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselerek son 8 takım arasına kaldı. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Ukrayna maçının galibi olacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:26 - 29 Ağustos 2021 Güncellenme:
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Filenin Sultanları Çekya’yı devirdi, çeyrek finale yükseldi! | CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geldi. İkinci set dışında rakibine büyük üstünlük sağlayan Filenin Sultanları, setleri 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İlk seti 25-13 kazanan Filenin sultanları, ikinci seti 25-22 kaybetti. Ancak üçüncü sette kaldığı yerden devam eden millilerimiz, üçüncü seti 25-14, dördüncü seti ise 25-13 kazanarak mücadeleyi 3-1 galibiyetle tamamladı.

Ay-yıldızlılarımızın rakibi, Polonya-Ukrayna maçının galibi olacak ve çeyrek final mücadelesi 31 Ağustos’ta oynanacak. Yarı finalden itibaren tüm maçlar Belgrad’da oynanacak. Ay-Yıldızlılar yarı finale adını yazdırırsa, final öncesi muhtemel rakip Sırbistan (son şampiyon), Macaristan, Hırvatistan veya Fransa olacak. Filenin Sultanları, D Grubu’nda 5’te 5 yaparak namağlup şekilde Son 16’ya kalmıştı.

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