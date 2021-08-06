Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un ismi ölümsüzleşti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazan Mete Gazoz'un ismi ölümsüzleşti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye okçulukta olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz adına eğitim aldığı Nişantaşı Üniversitesi’nde spor salonu açıldı.

Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Mete Gazoz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, arkadaşları ve öğretim üyeleri büyük bir coşkuyla karşılandı. Alkış ve konfetilerle okula giriş yapan Mete Gazoz’a çiçek verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Mete Gazoz, zafer sırasında verdiği selamı tekrarlayarak, Uysal ile spor salonunda ok atışı yaptı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, “Bu başarının böyle bir zamanda gelmesi birkaç saatliğine bile olsa insanları kötü atmosferden uzaklaştırıp, güzel bir şeye yönlendirerek, kafalarını dağıtmak beni şampiyon olmaktan daha çok mutlu etti. Çok mutluyum, iyi ki şampiyon olmuşum” diye konuştu.

HEDEF PARİS OLİMPİYATLARINDA MADALYA SAYISINI ARTIRMAK

Son iki olimpiyata bir kadın, bir erkek olarak katıldıklarını anlatan Gazoz, 24 yıl sonra ilk defa tam kadro 3 erkek 3 kadın sporcu olarak 3 yıl sonra Pariste yapılacak olimpiyatlara katılacağız. Paris Olimpiyatlarında 1 olan madalya sayımızı 4e çıkarmayı hedefliyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. İsmim ölümsüzleşti. Buraya gelip adımı görenler, arkasında ne kadar emek ve çaba olduğunu bilecek ifadelerini kullandı.

LEVENT UYSAL: METE GAZOZ ORMANI YAPACAĞIZ

Mete Gazoz’a küçük bir anı olması için spor salonunu açtıklarını söyleyen Dr. Levent Uysal ise “Mete ile gurur duyduk. Ona önce Türkiye sonra da okulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerde bize tebessüm ettirdi ve heyecan yaşattı, iyi ki var. Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak Mete adına 500 fidan bağışlıyoruz, küçücük Mete Gazoz ormanı yapacağız” dedi.