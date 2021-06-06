Roger Federer, Roland Garros’tan çekildi

Tenisin efsanesi Roger Federer, Roland Garros’a veda etti. İsviçreli raket yaptığı açıklamada sakatlıklar sonrasında kendisini çok zorlamak istemediğini belirterek, 4. turda çekildiğini duyurdu.

30 Ocak 2020’den sonra ilk Grand Slam maçına 31 Mayıs’ta Roland Garros’ta çıkan 39 yaşındaki raket, performansıyla 28 Haziran’da başlayacak Wimbledon öncesinde sakatlık sonrasında form tuttuğunu gösterdi.

Roger Federer’in yaptığı açıklama şöyle;

“Takımımla yaptığımız görüşme sonunda bugün Roland Garros’tan çekilmem gerektiğine karar verdim. 2 diz ameliyatı ve 1 yıldan fazla süren iyileşme sürecinin ardından vücudumu dinlemek ve iyileşme yolunda kendimi fazla zorlamamak önemli. Korta geri dönmek harika.”