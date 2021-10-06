Tenisin ünlüleri Muğla’da buluşuyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde “Likya Cup Tenis” adı altında düzenlenecek turnuvaya farklı yaş gruplarından, 60 civarında tenisçi ile birlikte ünlü sanatçı Neco’nun da katılması bekleniyor. Turnuvada Türkiye’nin ünlü tenisçileri de raket sallayacak.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Mahallesindeki Fethiye Belediyesi tenis kortları bu hafta sonu “Likya Cup Tenis” adı altında düzenlenecek erkekler turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Özel organizasyona farklı yaş gruplarından, 60 civarında tenisçinin katılması bekleniyor.

Turnuvanın açılış töreni 8 Ekim Cuma günü saat 14.00'te, Çalış tenis kortlarında yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu resmî takviminde yer almayan bu özel turnuvaya Fethiye, Bodrum, Dalaman, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Bursa, Balıkesir, Manisa, Kütahya bölgelerinden amatör tenisçiler katılacak.

MİLLİ SPORCULAR DA RAKET SALLAYACAK

Geçmiş yıllarda gerek Beşiktaş Kulübü'nde ve gerekse Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici olarak uzun süre görev yapan sanatçı Neco turnuvanın özel davetlisi olarak ilçeye gelmesi bekleniyor. 3 gün sürecek turnuvada özellikle spor kamuoyu tarafından yakından tanınan milli sporcular da raket sallayacak. Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüplerde forma giymiş millî futbolcu Serkan Balcı, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan millî futbolcu Ali Akdeniz, Ankaragücü'nün unutulmaz kaptanlarından, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Bursaspor ve Denizlispor'un önemli futbolcularından, Teknik Direktör Günhan Kemal Şahinoğlu, Denizlispor'un eski kaptanlarından, Teknik Direktör Hakan Dolutaş, Kocaelisporlu eski futbolcu Mehmet Öztonga'nın yanı sıra, tenis dünyasının bilinen isimlerinden senyör millî oyuncular Salih Kasapoğlu, Salih Öztunaoğlu, Sebahattin Akatak, Hakan Şeremet, Kütahya Tenis Kulübü Başkanı İbrahim Gök de Fethiye'deki bu özel turnuvada yer alacak.

ÖNCE MAÇ, SONRA ÇEVRE GEZİSİ

Çalış Mahallesi’ndeki 5 kortta, 2×4 hafta sonu formatında, toplam 7 grupta başlayacak karşılaşmalarda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan sporcular grup çapraz yarı final maçlarıyla grup finaline kalma hakkı kazanacaklar. Gruplarını 3. ve 4. sırada bitiren sporcular sıralama maçları oynayacak. “Likya Cup Tenis Turnuvası”ndaki şampiyonlar madalyalarını Pazar günü alacak.

Turnuva için Fethiye'ye gelecek katılımcılar Cuma günü başlayacak grup müsabakalarının ardından, Cumartesi günü Ölüdeniz ve Babadağ'a, Pazar günü ise Katrancı ve İnlice bölgesine gezi düzenleyecekler. Turnuva 10 Ekim Pazar günü sıralama maçları ve final maçlarının ardından yapılacak törenle sona erecek.