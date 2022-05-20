Burak Yılmaz veda etti: Yarın son maçım…

Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübüyle son maçına çıkacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İki sezondur Fransa’da Lille forması giyen ve geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan takımın önemli bir parçası olan Burak Yılmaz, veda mesajı yayınladı.

36 yaşındaki milli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın Lille deki son maçım, harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık, her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım” ifadelerini kullandı. Lille’in şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda, ligde oynadığı 28 maçta 16 gol-5 asistlik performansıyla şampiyonlukta kilit rol oynayan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi’ndeki 4 maçta da 2 gol atmıştı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI KÖTÜ SEZON

Eski takımı Beşiktaş’a döneceği iddia edilen Burak Yılmaz’ın geleceği şimdilik belirsizliğini korurken, bu sezon Ligue 1’de kötü bir yıl geçiren Lille son maçta Rennes’i ağırlayacak. Sezonun son maçı öncesi 54 puanı bulunan Lille, puan tablosunda 10. sırada yer alıyor.

Milli futbolcu, bu yıl Ligue 1’de oynadığı 30 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 maçta 3 gol attı. 2020-21 sezonunda Ligue 1 şampiyonu olan Lille, Fransa Süper Kupası’nı da müzesine götürdü. Lille’de oynadığı süre boyunca toplamda 58 maça çıkan Burak Yılmaz, 20 gol-8 asistlik performans sergiledi.

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