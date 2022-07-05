Cristiano Ronaldo’nun menajeri, Barcelona ile görüştü

Manchester United'dan ayrılmayı kafaya koyan Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, futbol dünyasını sarsacak bir adım attı. Ronaldo, Real Madrid geçmişine rağmen Barcelona'nın yolunu tutabilir...

Sozcu.com.tr

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Manchester United yeni sezon antrenmanlarına başlarken, takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo ‘ailevi’ sebepleri öne sürerek izinden dönmedi. Bu durum, Ronaldo’nun Manchester United’daki günlerinin sayılı olduğu görüşünü kuvvetlendirdi.

Ancak asıl bombayı Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes patlattı. Kariyerinin son yıllarını yaşayan 37 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde yer almak için Manchester United’dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. United yıldız futbolcusunu elinden çıkartmak istemezken, Teknik Direktör Erik ten Hag’ın yıldız futbolcuyla ilk antrenman gününde görüşmesi bekleniyordu. Ancak Ronaldo tatilden dönmedi…

MENDES VE LAPORTA’NIN AKŞAM YEMEĞİ

RMC Sport’un haberine göre, Ronaldo’nun ünlü menajeri Jorge Mendes, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Barcelona ile görüştü. Mendes, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile akşam yemeğinde bir araya geldi ve Ronaldo’nun Katalan ekibine olası transferi hakkında konuştu.

REAL MADRID TARAFTARI KIZABİLİR

Ronaldo’nun Barcelona’ya olası transferi sonrası Real Madrid taraftarının nasıl bir tepki vereceği de merak konusu oldu. Portekizli futbolcu, 2009 yılında Manchester United’dan 84 milyon sterline İspanyol devine transfer oldu ve 9 yıl Real Madrid’de oynadı. Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol atıp 131 asist yapan Ronaldo, kulüp efsaneleri arasına girmeyi başardı. Ronaldo, Real Madrid’le 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi ve başka birçok şampiyonluğa imzasını attı.

CHELSEA VE BAYERN PUSUDA

Öte yandan İngiliz ekibi Chelsea ve Alman devi Bayern Münih de Cristiano Ronaldo’nun geleceğiyle yakından ilgileniyor. Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly, Ronaldo’nun büyük bir hayranı ve yeni görevinin ilk unutulmaz transferini yapmak istiyor. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile görüşecek olan Boehly, Alman hocanın raporuna göre hareket edecek.