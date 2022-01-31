Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı! Kabul ettiği teklif…

Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Kylian Mbappe'nin transferinde mutlu sona yakın. PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Fransız yıldızı bedavaya kadrosuna katma hazırlığı yapan Real Madrid'in teklifiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın PSG takımında forma giyen Kylian Mbappe, Real Madrid ile el sıkıştı. İspanyol devi, geçen yaz reddedilen teklifinin ardından, uzun süredir Mbappe’yi kadrosuna katabilmenin yollarını arıyordu.

Real Madrid, PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe’ye haftalık 800 bin sterlin önerdi ve anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki Fransız, PSG ile sözleşmesinin son 6 ayına girdiği için başka kulüplerle görüşme hakkına sahip. Bild’de yer alan habere göre, Mbappe yıllık 41.6 milyon sterlin değerindeki sözleşme şartlarını kabul etti.

İki kulübün Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki karşılaşmasına kadar transferin resmi olarak açıklanması beklenmiyor. Real Madrid ve Paris Saint Germain, 9 Mart’ta İspanya’nın başkentinde karşı karşıya gelecek ve 15 Şubat’ta ise rövanş maçı oynanacak.

PEREZ ‘DELİLİK’ DEMİŞTİ

Dev eşleşmenin ardından Real Madrid ve Mbappe arasındaki ön anlaşmanın duyurulması planlanıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon başında Mbappe için 170 milyon sterlinlik bir teklifin reddedilmesini ‘delilik’ olarak yorumlamıştı.

İspanyol muhabir Ramon Alvarez’e konuşan Perez, “Bir oyuncu için 200 milyon euro (170 milyon sterlin) teklif ediyoruz ve onu satmıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

MBAPPE: ‘PSG DE PARA KAZANSIN İSTEDİM’

PSG’nin yıldızı Mbappe ise, daha önce yaptığı açıklamalarda Real Madrid hayalini gizlememişti. Ekim ayında Fransa basınına konuşan Mbappe, “Ayrılmak istedim, çünkü sözleşmemi uzatmak istemediğim andan itibaren, yerime kaliteli birini bulabilmeleri için kulübün bonservis kazanmasını istedim” dedi.

PSG’ye para kazandırmak istediğini söyleyen Mbappe, “Bu kulüp bana çok şey verdi. Burada geçirdiğim dört yıl boyunca her zaman mutlu oldum ve hâlâ mutluyum. Kulüp bir çare bulabilsin diye yeterince erkenden düşüncemi paylaştım. Herkesin bu durumdan güçlü şekilde ayrılmasını ve bir anlaşma yapılmasını istedim. Ancak gitmemi istemiyorsanız kalırım dedim” şeklinde konuştu.

Monaco altyapısında yetişen Mbappe, 2018 yılında 145 milyon euro bedelle Paris Saint Germain’e transfer edildi. Bu sezon oynadığı 28 maçta 19 gol atıp 16 asist yapan Mbappe, Fransa Milli Takımı ile oynadığı 53 maçta 24 gol attı.