Robert Lewandowski, Barcelona ile anlaştı

Gol makinesi, 2 FIFA, 1 UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü sahibi, 9 Bundesliga kez şampiyonu Robert Lewandowksi kararını verdi! Bayern Münih'in 33 yaşındaki Polonya forveti, Barcelona ile anlaştı.

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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’te Robert Lewandowski dönemi sona eriyor. 2014 yılından bu yana Bayern forması giyen ve Barcelona ile anlaşmaya varan golcü futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Takımın en çok kazanan futbolcusu olan Lewandowski, Bayern Münih’ten ayrılma kararını kulübün CEO’su Oliver Kahn’a iletti.

BARCELONA İLE GÖRÜŞME HALİNDEYDİ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin ısrarla istediği Lewandowski, İspanyol ekibiyle yaptığı görüşmeler ikna oldu ve ayrılığı kafasına koydu. Ancak gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli isim için Barcelona bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Avrupa basınında yer alan habere göre, Bayern Münih’in de ayrılmak isteyen Lewandowski’yi takımda tutmayı düşünüyor.

Yıldız oyuncu, Bayern Münih formasıyla bu sezon toplamda 40 maçta görev yaptı. Lewandowski çıktığı maçlarda takımına, 46 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

Lewandowski, iki yıl üst üste FIFA Yılın Futbolcusu seçilirken, 2020 yılında da UEFA’da yılın futbolcusu ödülünü aldı.

Bayern Münih ile 7, Dortmund ile 2 kez Bundesliga Şampiyonu olan Robert Lewandowski, 2020 yılında Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı.