UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın merkezinde yapıldı.

Çekilen kura ile Avrupa Ligi’nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Eintracht Frankfurt-Barcelona

RB Leipzig-Atalanta

West Ham United-Lyon

Braga-Rangers

Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

RB Leipzig-Atalanta / Braga-Rangers

West Ham United-Lyon / Eintracht Frankfurt-Barcelona