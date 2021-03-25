Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

19 yaşındaki genç Laziolu Daniel Guerini hayatını kaybetti

Lazio'nun genç takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Guerini trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:48, 25/03/2021
Spor HaberleriFutbol
19 yaşındaki genç Laziolu Daniel Guerini hayatını kaybetti

Lazio’nun U19 takımında forma giyen oyuncularından Daniel Guerini’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Roma yakınlarında geçirdiği trafik kazasında kurtarılamadığı belirtilen Guerini’nin ardından Lazio kulübü taziye mesajı yayınladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve yeteneğiyle kulübün gelecek vaad eden isimlerinden biri olduğu belirtilen Guerini’nin ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Torino, Fiorentina ve SPAL takımlarında kiralık olarak oynayan 19 yaşındaki oyuncu son maçını 21 Mart’ta Toro’ya karşı oynamıştı.

Yayınlanma Tarihi:12:47,