A Milli Takım için kazanma vakti! Rakip Cebelitarık…

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık deplasmanında çıkış arıyor. Ay-Yıldızlılar, son iki maçında berabere kaldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda zayıf rakibi karşısında moral bulmak istiyor.

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A Milli Futbol Takımı, lider olduğu 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bu akşam saat 21.45'te Cebelitarık ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son iki maçında Letonya ile 3-3, Karadağ ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, zayıf rakibi karşısında 3 puan alarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ay-Yıldızlılarda cezalı olan Lille'in forveti Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık son sırada yer alıyor.

FORVETE HALİL

Cebelitarık-Türkiye mücadelesinde Estonya'dan Kristo Tohver düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'ın yokluğunda ileride Halil Dervişoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Deneyimli hocanın ayrıca, orta sahada da Okay Yokuşlu'nun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Milliler bu maçın ardından 3 gün sonra grupta deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

CEBELİTARIK: Coleing, Sergeant, Chipolina, Wiseman, Bosio, Britto, Valarino, Annesley, Torilla, Ronan, De Barr.

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Taylan, Cengiz, Yusuf, Hakan, Kenan, Halil.