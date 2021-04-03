Adana Demirspor Keçiörengücü engelini geçti… Bileği bükülmüyor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Adana Demirspor’un gollerini Dibba ve Volkan Şen kaydetti.
Öte yandan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, 2019 yılının Ekim ayında Adana’da oynanan Menemenspor maçında sahaya girdiği için 421 gün hak mahrumiyeti almıştı. Cezası sona eren Başkan Murat Sancak, TFF 1. Lig’in 28. haftasında oynanan Adana Demirspor-Keçiörengücü maçını takip etmek için protokol tribününde yerini aldı.
Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisi altı maça çıkan Adana Demirspor, puanını 52 yaparken, Keçiörengücü 46 puanda kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebe, Emir Eray Eyisoy
Adana Demirspor: Zubas, Talha Sanuç, Sinan Kurt (Volkan Şen dk. 90), Okan Alkan, Dibba, Emircan Altıntaş (Yunus Akgün dk. 67), Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk (Ezeh dk. 78), Gökhan İnler, Rassoul
Yedekler: Vedat, Semih Güler, Traore, Süleyman Koç, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, İrfan Akgün (Burak Aydın dk. 46), Ogün Bayrak (Abdulkadir dk. 46), Uğur Utlu (Issah dk. 67), Soner Gönül, Mert Kula, Alper Yılmaz (Dialiba dk. 67), Cem Ekinci (Hamidovic dk. 83), Friday Eze
Yedekler: Birkan Tetik, Diabang, Selimhan Solmaz, Ardan Sarman, Ilir Mustafa
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Dibba (dk. 26), Volkan Şen (dk. 90+4) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk (Adana Demirspor), Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü)