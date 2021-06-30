Adı Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo, Tottenham’da!

Jose Mourinho’nun ayrılışından sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalan Tottenham, 47 yaşındaki Nuno Espirito Santo’yu göreve getirdi.

İngiliz ekibinin yaptığı açıklamada, Santo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2017’de Wolverhampton’ın başına geçen ve kulübü Premier Lig’e taşıyan Santo, en üst seviyedeki ilk iki sezonunda takımı yedinci sıraya taşıdı ve 1980’den beri en yüksek lig pozisyonunu sağladı.

Wolverhampton’ı Avrupa kupalarına taşıyan Santo, 2019-20 sezonunda Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar yükseldi. Wolverhampton’ın yükselişinin yanı sıra Conor Coady, Diogo Jota, Ruben Neves, Willy Boly ve ikinci ligden Matt Doherty gibi yeteneklerin gelişimine de büyük katkı sağladı.

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Antrenörlük kariyerinin başlarında Portekiz takımı Rio Ave’yi iki kupa finaline ve tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’ne taşıyan Santo, 2014’te Valencia’da görev aldı ve İspanyol ekibini La Liga’da dördüncü yaparak Şampiyonlar Ligi’ne götürdü.

Eski bir kaleci olan Santo, bir sezon da eski kulüplerinden Porto’da görev aldı ve tüm sezon boyunca sadece iki lig maçı kaybetti.

İmza sonrası konuşan başarılı hoca, “Kaliteli ve yetenekli bir kadronuz olduğunda, taraftarları gururlandırmak ve eğlendirmek istiyoruz. Burada olmak çok büyük bir zevk ve onur. Mutluyum ve sezona başlamayı dört gözle bekliyorum. Kaybedecek bir günümüz yok ve birkaç gün sonra sezon öncesi kampı başlayacağı için hemen çalışmalıyız” dedi.