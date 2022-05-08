Ahmet Nur Çebi’den olay tepki: Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi siyah beyazlı taraftarlarla tartıştı. Çebi'nin o anları, bir taraftarın cep teleonu kamerasına takıldı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir Beşiktaş taraftarının “Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz’ sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Aracının camını indiren Beşiktaş Başkanı Çebi, “Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git” diyerek taraftarı azarladı. Çebi’nin tepkisiyle şaşkına dönen taraftar ‘Hayır. Ali Koç kim başkanım ya? Böyle mi olduk şimdi, Ali Koç’cu mu olduk!” yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

Trabzon'a çok taviz verdiniz dediğim için Beşiktaş'ın başkanı @AhmetNCebi tarafından ali koçun gazına gelmiş DEPLASMANA gelen trol olarak adlandırıldım.Tek suçum formamdaki armayı camına yapıştırıp Beşiktaş'a sahip çıkın demek. İstifa edin. pic.twitter.com/jFEPCPUAXR — Barış Bazna (@bbaznaa) May 8, 2022