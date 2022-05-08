SPOR
Abone Ol

Ahmet Nur Çebi’den olay tepki: Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi siyah beyazlı taraftarlarla tartıştı. Çebi'nin o anları, bir taraftarın cep teleonu kamerasına takıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ahmet Nur Çebi’den olay tepki: Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir Beşiktaş taraftarının “Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz’ sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Aracının camını indiren Beşiktaş Başkanı Çebi, “Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git” diyerek taraftarı azarladı. Çebi’nin tepkisiyle şaşkına dönen taraftar ‘Hayır. Ali Koç kim başkanım ya? Böyle mi olduk şimdi, Ali Koç’cu mu olduk!” yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a tepki İlginizi Çekebilir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a tepki