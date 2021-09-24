Altay-Beşiktaş (Canlı Yayın)

Süper Lig 7. haftası, Altay-Beşiktaş maçı ile açılış yapıyor. Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son şampiyon Beşiktaş'ı sahasında ağırlıyor. Altay-Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı, ilk 11'leri ve tüm detayları anbean haberimizde...

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Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Altay-Beşiktaş maçı ile başlıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.00’da başladı ve hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Ligdeki son iki maçını kazanan ve 12 puanı bulunan Altay, son maçında Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan ve 14 puanı bulunan Beşiktaş’ı konuk ediyor. Beşiktaş’taki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, stoperde Atiba Hutchinson’a forma verirken siyah beyazlıların altyapısında yetişen 18 yaşındaki Serdar Saatçı ilk kez Süper Lig maçında sahaya çıkıyor. Öte yandan Beşiktaş’ın U19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar da yedekler arasında yer alıyor.