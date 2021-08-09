Andreas Cornelius, Trabzon’a geliyor

Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırırken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile taraftarlarını heyecanlandırdı. Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan ve oyuncuyu bugün Trabzon’a getirecek olan bordo mavililer, sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük ilgi görürken, “Kral geliyor” yorumları yapıldı.

İTALYA’YA ÖZEL UÇAK

Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon’a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo-mavililer de bugün Cornelius için İtalya’ya özel uçak gönderdi. Cornelius’un uçağının bugün 17.00’de Trabzon’da olması bekleniyor.