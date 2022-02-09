Bandırmaspor Sivasspor maçında 6 gol, 1 kırmızı kart! Gradel damga vurdu

Deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Max Gradel, sergilediği performansla maça damga vurdu. Bandırmaspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Royal Halı Bandırmaspor, sahasında Süper Lig’de mücadele eden Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Maçın başında yenik duruma düşen ve 24. dakikada 10 kişi kalan Bandırmaspor, rakibi karşısında iki kez beraberliği yakalamayı başarırken, Sivasspor son 10 dakikada bulduğu gollerle 4-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 2, 45+3 ve 84. dakikalarda 34 yaşındaki oyuncu Max Gradel ve 80. dakikada Aaron Appindangoye'den geldi. Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ve 54. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti. Max Gradel attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı.

MAÇIN BAŞINDA GOL

Maça hızlı başlayan Sivasspor, henüz 2. dakikada öne geçti. Gradel, topu ağlara göndererek Sivasspor’u deplasmanda öne geçirdi. Maçın 24. dakikasında Lokman Gör, kırmızı kart görerek Bandırmaspor’u 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Bandırmaspor, 34. dakikada Levent Ayçiçek ile beraberliği yakaladı. Sivasspor, 45+3. dakikada Gradel’in golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya Bandırmaspor iyi başladı. Bir kişi eksik oynamasına rağmen 54. dakikada Guy Landel’in golüyle bir kez daha beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, son 10 dakikaya kadar beraberliği korumayı bildi. Ancak 80. dakikada sahneye çıkan Aaron Appindangoye, attığı golle Sivasspor’u bir kez daha öne geçirdi. Gradel, 84. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü ağlara bırakarak farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 2′ Ani gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel önündeki boşluğu iyi değerlendirerek ceza alanı içine girdi. Gradel, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1

7′ Bandırpmaporda ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Canın vuruşu az farkla direğin yanından dışarı gitti.

23′ Ev sahibi ekip, beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Levent Ayçiçek’in vuruşunu kaleci dışarı çeldi.

KIRMIZI KART! 24′ Lokman Görün Kayodeye yaptığı sert hareket sonrası mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Lokman Görü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GOL! 34′ Ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmasporda topun başına geçen Levent Ayçiçek, takımına beraberliği getirdi. Levent , kalecinin sağından topu üst köşeye gönderdi: 1-1

GOL! 45+3′ Sivassporda ceza alanı içinde topla buluşan Gradelin vuruşunda top defansa çaptı ve yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-2

GOL! 54′ Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Leventin vuruşu kaleciden sekerek Landelin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu ağlarla buluştu: 2-2

GOL! 80′ Korayın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Appindangoye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3

GOL! 84′ Ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Gradel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-4