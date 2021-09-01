Barcelona Messi’nin gidişi sonrası yeni 10 numaranın sahibini açıkladı

Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 10 numarası yeni sahibini buldu. Katalanlar uzun yıllar Messi'nin giydiği 10 numarayı genç yetenek Ansu Fati'ye verdi.

Sozcu.com.tr

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Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin, Barcelona ile süren 21 yıllık hikayesinin sona ermesinin ardından Katalan ekibinde en merak edilen konulardan biri de 10 numaranın yeni sahibinin kim olacağıydı. PSG ile kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Messi’nin Barcelona’da boşa çıkan 10 numaralı forması için karar verildi. Barcelona Messi’nin 10 numarasını yine altyapısından yetişen bir diğer genç yetenek olan Ansu Fati’ye verdi. Barcelona’da son 20 yılda 2 Brezilyalı ve 2 Arjantinli (Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho ve Messi) ismin giydiği 10 numaralı formayı ilk kez Gine-Bissau asıllı bir İspanyol olan Ansu Fati giyecek.

2 YIL ÖNCE İLK MAÇINA ÇIKTI VE TARİHE GEÇTİ

Barcelona’nın ünlü altyapısı La Masia’dan yetişen ve 2 yıl önce 16 yaşındayken A takımda ilk maçına çıkan Ansu Fati, geçen sezon 52 maçta forma giydi, 17 gol atıp 8 de asist yaptı. İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla 10 numaranın yeni sahibini duyurdu.

Messi’nin giydiği 10 numaralı formanın bir süre boş kalması beklenirken Barcelona sürpriz bir kararla formayı Fati’ye verdi. 18 yaşındaki Fati, daha önce 31 numaralı formayı giyiyordu. Öte yandan A Takım’a alınan Türk asıllı Yusuf Demir de, Barcelona’da 11 numaralı formayı giyecek.

İşte Barcelona’nın 2021/22 sezonu forma numaraları pic.twitter.com/HFxljPWpkE — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) September 1, 2021

2019’da Barcelona’nın, sahasında Real Betis'i 5-2 yendiği maçta 16 yaşında ilk maçına çıkan ve tarihe geçen Ansu Fati’ye ilk tebrik maç sonu Messi’den gelmişti.

16 yaş 300 günlük olan Ansu Fati, Barcelona tarihinde 1941-42 sezonundan beri forma giymiş en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.