Başakşehir Göztepe’ye yenildi… Müthiş seri

Başakşehir sahasında oynadığı maçta Göztepe'ye mağlup olarak galibiyet hasretini dindiremedi. Göztepe ise müthiş serisini devam ettirdi. Öte yandan Emre Çolak'ın maçın sonlarına doğru yaptığı hareket tepki çekti.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı Göztepe, Cherif Ndiaye ve Halil Akbunar’ın golleriyle 2-1 kazandı. Başakşehir’in golü uzatmada Danijel Aleksic’ten geldi.

Göztepe yenilmezlik serisinin beş maça çıkarırken, üst üste dördüncü maçında da üç puanla ayrılmayı başardı. Başakşehir ise galibiyet hasretini dört maça çıkarırken, peş peşe ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

PERDEYİ NDIAYE AÇTI

Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Ndiaye, François Moubandje’nin ortasında yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Konuk ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Başakşehir’in beraberlik golü için kurduğu baskıyla geçen ikinci yarıda Göztepe, savunmada açık vermedi. Karşılaşmada 87. dakika oynanırken sahneye çıkan Halil Akbunar, Leo Duarte’nin hatası sonrası farkı ikiye çıkardı. 90+5. dakikada Danijel Aleksic’in golü, maçın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle Göztepe puanını 27’ye çıkarırken, Başakşehir 34 puanda kaldı.

EMRE ÇOLAK SAĞLIK ÇALIŞANINI İTTİ

Maçın 83. dakikasında Yalçın Kayan, Guldbrandsen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yerden kalkamayan oyuncu için sedye sahaya girdi. Yalçın Kayan'ın sedye ile saha kenarına getirildiği sırada turuncu-lacivertli futbolcu Emre Çolak sedyeyi taşıyan sağlık çalışanlarına hızlı olması için ittirdiği görüldü. 30 yaşındaki futbolcunun bu hareketi tepki topladı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Başakşehir-Göztepe mücadelesinde geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Müsabakanın 6. dakikasında reklam panolarında Çalık'ın fotoğrafının yanında ‘Kalbimizdesin Ahmet Çalık' ibaresi yer aldı.

Öte yandan Başakşehir taraftarı da Çalık için tribünlerde pankart açtı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI