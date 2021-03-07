Belhanda’dan zemin öfkesi! ‘Florya bile buradan daha iyi’

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Max Gradel’in golüyle geriye düşen ardından Falcao ile beraberliği yakalayan sarı kırmızılı takım 38’de Tyler Boyd’un attığı golle bir kez daha geriye düştü. 68’de Radamel Falcao ile beraberliği bulan ancak galibiyet için son noktayı koyamayan Galatasaray’da maç sonu Türk Telekom Stadı zeminine sitem vardı.

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Bu sezon özellikle İstanbul’a yağan kar yağışının ardından bir türlü düzeltilemeyen Türk Telekom Stadı’nın çimleri maçın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Beraberliğin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Younes Belhanda, “İlk yarı iyi oynadığımız düşünüyorum. Onlara 1-0'lık skor avantajı verdik. Bu tür durumlarda 1-0 geriye düştüğünüz zaman geri dönüş yapmak zor oluyor. Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor” diye konuştu.

‘GEREKİRSE DÜNYANIN EN İYİ UZMANLARI TUTULSUN’

Saha şartlarının oyunumuzu etkileyip etkilemediği sorusuna Belhanda, “Etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynayan bir takımız. Sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğunu görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.