Beşiktaş, Alex Teixeira’da sona geldi: Rakamlar belli oldu

31 yaşındaki Sambacı Alex Teixeira, Beşiktaş ile anlaştı. 2 yıllık imza atacak olan Brezilyalı 10 numara, siyah-beyazlılardan 2 milyon Euro yıllık artı 3 taksitte toplam 1.5 milyon Euro ekstra ücret alacak.

ALI AYDİN

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Beşiktaş, uzun süredir transferi için büyük mücadele verdiği Alex Teixeira ile sonunda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli 10 numara, siyah-beyazlılara 2023'e kadar imza atacak. 31 yaşındaki oyuncu, yıllık 2 milyon Euro garanti olmak üzere sezon başına bonuslarla 2.5 milyon Euro alacak. Brezilyalı futbolcuya ayrıca 3 taksitte olmak üzere toplam 1.5 milyon Euro da imza+performans parası ödenecek.

BİRKAÇ GÜNE İSTANBUL'DA

Alex Teixeira, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Deneyimli futbolcu, önceki gün siyah-beyazlılarda forma giyen vatandaşı Josef de Souza'nın “Beşiktaş'a gel” mesajına “Pek yakında” diyerek transferin sinyalini vermişti. En son Çin kulübü Jiangsu Suning'in formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu geçen aralık ayından beri serbestti. Teixeira kariyerinde 465 maçta 177 gol kaydetti.