Beşiktaş çifte kupa hedefiyle gözünü finale dikti

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım bu sezon 3. kez karşılaşacak. Ligdeki iki müsabakayı 3-2 kazanan Kartal, 16. kez finale çıkmak için ter dökecek. Kupada 9 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlılar, 10 yıldır hem finali hem kupayı göremedi. Beşiktaş, 1990 ve 2009'da lig-kupa dublesi yapmıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe derbisini düşünerek rotasyon yapması bekleniyor. Büyükannesi vefat eden Mensah ile sakatlar Cenk ve Gökhan Töre, kadroda yok.
Ligde sıkıntılı bir süreç yaşayan ve düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir'de birçok eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci'nin bu maçta forma giymesi zor.
Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Yarın 20.45'te oynanacak olan karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Josef, Ljajic, NKoudou, Larin, Aboubakar
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Deniz, Aleksic, Giuliano, Crivelli
SAAT: 20.45
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Fırat Aydınus