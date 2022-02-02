Beşiktaş, Gedson Fernandes’i İstanbul’a getiriyor! İşte bonservisi ve kiralama detayı…

Daha önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak zorunlu satın alma maddesi nedeniyle transfer edilemeyen Gedson Fernandes için devreye giren Beşiktaş, oyuncunun transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Özel uçakla İstanbul'a getirilecek 23 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilecek.

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Galatasaray ve Beşiktaş arasında bir transfer çekişmesine dönüşen Gedson Fernandes’de mutlu sona ulaşan taraf siyah beyazlılar oldu… Inaki Pena’ya imza attıran, Gomis’i ise İstanbul’a getiren Galatasaray zorunlu satın alma maddesi nedeniyle bir türlü anlaşamadığı Benfica kulübünü Gedson Fernandes konusunda ikna edemedi. Ara transfer döneminin son günlerinde devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

SEZON SONUNA KADAR ÇAYKUR RİZESPOR’DA…

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, uzun pazarlıklar sonucu transferi bitirdi.

Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Siyah beyazlılar ayrıca Gedson’un bir sonraki satışından da Portekiz ekibine yüzde 50 pay vermeyi kabul etti. Beşiktaş ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Gedson, yabancı kontenjanı nedeniyle sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık olarak tamamlayacak. Bu akşam özel uçakla İstanbul’a gelmesi beklenen orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray’a kiralık olarak gelen ve yarım sezon oynayan Gedson Fernandes sarı kırmızılı takım ile ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları da kaldırdı. Sarı kırmızılı takımda 18 maça çıkan Portekizli 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

AMBULANS UÇAKLA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl transferin son günlerin corona virüsü testi pozitif olan Gedson Fernandes için sağlık bakanlığı devreye girmişti. İngiltere'nin Londra şehrinden ambulans uçakla gelen 22 yaşındaki futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmiş, Portekizli futbolcu kendisi için hazırlanan ambulansa binerek polis eşliğinde hastaneye gitmişti. Gedson Fernandes'i karşılaşmaya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gelmişti.