Beşiktaş hiç görmediği kabusu yaşıyor! Marrone’den eleştirilere cevap

Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Welinton, Atiba, M.Topal ve korona olan Montero kesin yok. Ghezzal, Salih ve N’Koudou çok zor. İdmana çıkan Teixeira, Necip ve Larin hazır değil, Oğuzhan belirsiz.

Ali AYDIN

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Beşiktaş bir yandan kaybettiği liderliğe üzülüyor diğer yandan Ajax'a bileniyor fakat gündem belli: Sakatlıklar… Henüz 7 resmi maça çıkan siyah-beyazlılarda, sezon başından bu yana 16 farklı futbolcu sakatlık yaşadı. Bunlardan 10'u son Altay sınavında yoktu; orada da listeye Kenan, Pjanic, Atiba, Salih ve Oğuzhan eklendi. Kenan'ın Altay sınavını kırık parmakla tamamladığı, maç günü kadrodan çıkarılan Montero'nun ise corona olduğu bildirildi.

Takımda aktif sorunu bulunan oyuncu sayısı tam 15… Sergen Yalçın ise sakatlığı tam geçmeyen ya da nüksetme riski olan isimleri Ajax'a karşı oynatmayı düşünmüyor.

İKİSİ KALECİ 10 SAĞLAM

Kara Kartal'da 25 kişilik Şampiyonlar Ligi listesinde yer alan ve Ajax maçında sorunsuz oynayabilecek 10 oyuncu var ki bunların ikisi kaleci: Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Gökhan, Can, N'Skala, Serdar, Umut… Altay'a tek golü atan Güven ise Devler Ligi listesinde yer almıyor. Batshuayi, Necip Uysal ve Teixeira son idmanda takımla çalıştı, Larin ise düz koşu yaptı. Teknik heyetin ‘risk almama' anlayışı kapsamında bu isimlerden sadece Batshuayi ve Kenan'ın Ajax deplasmanında görev alması bekleniyor.

B LİSTESİ’NDEN TAKVİYE ALABİLİR

Şampiyonlar Ligi A Listesi'ne, belli düzenlemelerle 25 oyuncu yazılabiliyor. Olumsuz durumlar halinde B Listesi devreye giriyor. 1 Ocak 2000'den sonra doğan futbolcular, belli kriterlere göre bu listeye alınabiliyor. Bu listenin sayı limiti yok ancak bu şekilde kadroya alınacak isimlerin maçtan 24 saat önce UEFA'ya bildirilmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş, U21 takımı oyuncularının bazılarını, A Listesi'nde olmasa da Ajax'a karşı oynatabilir.

“SAKATLIKLARIN YARISI DARBEDEN”

Sakatlıkların sayısının rekor seviyede olmasıyla akıllara gelen isimlerden olan Kondisyoner Stefano Marrone, eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. İtalyan antrenör, “Bizim buradaki üçüncü sezonumuz, aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbe. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zemin, yorgunluk ve yoğun fikstürle olur. Şanssızlık… Milli oyuncular bizimle idman yapmadı ve yükleme yapmadı ama yine adale sakatlığı yaşadı. Tabii ki çok ciddi bir konu. Halletmek için inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.