Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar’da Süper Kupa için karşı karşıya

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, Süper Kupa için Türkiye Kupası finalinde devirdiği Antalyaspor'un karşısına çıkıyor. Katar’ın başkenti Doha’daki mücadele corona virüs gölgesinde gerçekleşiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2021-22 sezonunun en büyüğü bugün Katar'ın başkenti Doha'da belli olacak. Süper Kupa adıyla 15. kez düzenlenecek organizasyonda geçen sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalinin kaybeden tarafı Antalyaspor bir kez daha rakip olacak.

Siyah-beyazlılarda 10, kırmızı-beyazlılarda ise dört eksik var. İki takım arasındaki son yedi maçta Beşiktaş'ın dört, Antalyaspor'un ise bir galibiyeti bulunuyor. İki maç ise eşitlikle sona erdi. Süper Lig'in ilk yarısındaki karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Beşiktaş, Süper Kupa'da beş kez yer aldı ancak ilk organizasyon olan 2006 dışında dört kez (2007, 2009, 2016 ve 2017) kaybeden taraf oldu. Antalyaspor ise ilk Süper Kupa mücadelesine çıkacak. Katar ise Almanya'nın ardından bu organizasyona ev sahipliği yapacak ikinci yabancı ülke olacak.

