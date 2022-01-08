Beşiktaş, Süper Kupa zaferine sevinemedi!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı öncesi eksik sayısı çok. Beşiktaş'ta 1’i şüpheli tam 8 futbolcu, Önder Karaveli, iki antrenör ve bir çalışan olmak üzere 12 kişi izole durumda. Yarınki testler sonrası kadro belli olacak.

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Haber: Aykut Coşkun / Süper Kupa maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19, 5 futbolcunun grip semptomları göstermesiyle başlayan sıkıntı, Doha'da Ghezzal'ın pozitif, Mehmet Topal'ın da semptom gösterip Türkiye'ye dönmesiyle devam edince, Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

Kartal, İstanbul'a kupayla döndü ama sevinç kısa sürdü. Kötü süreç, teknik patron Önder Karaveli ve 3 futbolcunun corona pozitif çıkmasıyla devam etti. Dün de iki pozitif test gelince biri şüpheli 8 futbolcu, Karaveli, 2 antrenör ve 1 çalışan, toplam 12 kişi izole edildi.

HER ŞEY TESTE BAĞLI

TFF’ye erteleme başvurusu yapan Beşiktaş açısından şu an için 9 kişinin altına düşme ve hükmen mağlubiyet riski bulunmuyor. Kartal'da 2 gün daha Covid-19 testleri devam edecek. Bugün öğleden sonra yapılacak Rize seyahati öncesinde kesin kadro açıklanacak. Grip oldukları için Katar'a götürülmeyen Salih, Necip, Can, Güven ve Serdar Saatçı ile 31 Ocak tarihinde corona virüse yakalandığı açıklanan futbolcu da negatif çıkarsa, Rizespor maçının kadrosuna dahil edilecek.

TOPRAKTEPE POZİTİF OKTA KULÜBEYE

Beşiktaş’ta corona virüsü teknik heyeti de bir hayli etkiledi. Önder Karaveli'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Rizespor maçında takımın başında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin olması bekleniyordu. Ancak Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu. Siyah-beyazlılar, Rize'de takımın başında futbol akademesi antrenörlerinden Halim Okta'nın bulunacağını açıkladı.

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