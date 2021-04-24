Beşiktaş’ta iki kayıp daha: Valentin Rosier ve Necip Uysal

Süper Lig 37. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş’ta sağ bek Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart görünce cezalı duruma düştü.

En son 13 hafta önce sarı kart gören Rosier, Kayserispor karşılaşmasının 37. dakikasında Denis Alibec’i formasından çekince hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ceza sınırında bulunan Fransız sağ bek, bu kartla birlikte Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 50. dakikasında ise, Aaron Lennon’a arkadan müdahalede bulunan Necip Uysal sarı kart görünce deplasmanda oynanacak Rizespor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.