Bir efsanenin doğuşu: Kylian Mbappe! Barcelona’lı oyuncuları mahvetti…

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona’ya konuk olan Paris Saint Germain, genç futbolcusu Kylian Mbappe’nin hat-trick yaptığı karşılaşmayı 4-1 kazandı ve bir üst tura yükselme konusunda önemli bir galibiyet elde etti.

Gecenin adamı seçilen Mbappe’nin Messi’li Barcelona’yı paramparça etmesi, Fransız futbolcunun Brezilyalı Ronaldo’ya benzetilmesini sağladı. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Dünya Kupası zaferine sahip olan Mbappe, son gösterisiyle Messi’nin tahtına aday olduğunun sinyallerini verdi. Ve 20 Mart’ta oynanacak rövanş maçı öncesinde takımına önemli bir avantaj sağladı.

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino maçtan sonra yaptığı açıklamada “Harika bir futbolcu olduğu çok açık. Bugün bunu yaptığı hat-trick ile gösterdi” ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcunun performansının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Pochettino, “Bu durumdan şüphemiz yoktu ve onun içim mutluyuz. Takımdan ayrılmasıyla ilgili dedikoduların çıkması normal. Açıkçası Paris’te mutlu ve en iyi yolu bulmak istiyoruz” dedi.

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“Barcelona’lı oyuncuları mahvetti”

Mbappe, PSG ile oynadığı son 9 eleme maçında sadece 1 gol atabilmişti ancak bu istatistiği acımasız bir şekilde tersine çevirdi. Camp Nou’daki perde Messi’nin penaltıdan attığı golle açıldı ancak Mbappe (3) ve Moise Kean’in attığı gollerle Fransız ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. İngiltere’nin eski orta saha oyuncusu Owen Hargreaves BT Sport’ta yaptığı yorumda, “Onun geleceğin yıldızı olduğu söyleniyor ama şimdiden öyle. PSG onu elinde tutmalı. Herkes Mbappe için yeterli parayı bulmaya çalışacak” şeklinde konuştu.

ʻʻ 'Eski Brezilyalı Ronaldo gibi bir performans sergiledi Şu anda Mbappe'den başka kimseyle sözleşme imzalamazsınız. Bütün Barça oyuncularının hayatını mahvetti. Bu formuyla 22 yaşındayken sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala, şüphesiz elmas değerinde.'

Mbappe’nin performansını anlatan rakamlar:

Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme aşamalarında Barcelona’ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Newcastle United’lı Faustino Asprilla ve Dinamo Kiev dönemindeki Andriy Shevchenko’dan sonra (ikisi de 1997’de) Barcelona’ya karşı Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapan üçüncü oyuncu.

Şampiyonlar Ligi’nde 24 gole ulaştı. Sadece Messi (25), 23. yaş gününden daha fazla gol atmıştı.

20 veya daha fazla Şampiyonlar Ligi golü olan oyuncular arasında Mbappe, deplasman maçlarında en yüksek orana sahip olan futbolcu unvanını aldı. (%71- 17/24)

“Futbolun alfa köpeği”

İngiltere’nin eski orta saha oyuncusu Joe Cole, Mbappe’nin performansıyla ilgili şu yorumu yaptı: “Mbappe şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Hücumda bağlantı kurma, topsuz oyundaki çalışkanlığı… O futbolun alfa köpeği. Eğer bir takım kurmak istiyorsanız Mbappe’yi alırsınız. O gezegendeki en iyi oyuncu. Daha ne kadar iyi olabilir? 22 yaşındaki diğer harika oyuncularla karşılaştırırsanız 10 veya 15 yıl önde olduğunu görürsünüz.”

Barcelona’nın Fransız futbolcusu Antoine Griezmann da maç sonu vatandaşı hakkında övgü dolu sözler sarfederken “Mbappe harika bir gece geçirdi. PSG’nin Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde olan harika bir yıldızı var” dedi.

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“Üstün olduklarını kabul etmeliyiz”

Gelecek Mbappe ve PSG için parlak görünüyor. Ancak Messi ve Barcelona için ufukta karanlık bir dönem var. Kulüpteki geleceği belirsiz olan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, yaşlanan kadroyu yenilemeye çalıştı, ancak lig şampiyonluğu yarışında da geride kalmış durumdalar. PSG mağlubiyeti, tarihlerinde ilk kez Avrupa’da arka arkaya iç saha maçlarını kaybetmeleri anlamına gelirken, aynı zamanda turnuvada altıncı kez üç veya daha fazla gol farkıyla mağlup oldular.

Maçtan sonra “Üstün olduklarını kabul etmeliyiz” diyen Koeman, “Bizden daha eksiksiz bir ekibe sahip olduklarını gösterdiler. Bunu kabul etmeliyiz ve durumu düzeltmeliyiz” ifadelerini kullandı.