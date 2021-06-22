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Bjelica’da mutlu son yakın

Sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasında yer alan Nenad Bjelica’nın Osijek’ten ayrılık işlemlerini tamamlamasıyla yeni teknik adamı açıklayacak.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:27, 22/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Bjelica’da mutlu son yakın

YENİ sezon kampına az bir süre kala Fenerbahçe, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturuyor. Sarı-lacivertli yönetimin temasa geçtiği ve olumlu cevap aldığı Nenad Bjelica en güçlü aday konumunda. 49 yaşındaki teknik adam, sözleşmesinin devam ettiği kulübü Osijek ile fesih süreci için uğraşıyor. Bjelica, ayrılması halinde Fenerbahçe için yola çıkacak. Başkan Ali Koç'un seçimli genel kurul sonrası Bjelica'yı takımın başında görmek istediği öğrenildi. Hırvat hocanın ekibinde Süper Lig'i iyi bilen Elvir Baliç'in yer alacağı belirtildi. 49 yaşındaki çalıştırıcının Dinamo Zagreb ile iki lig bir de kupa şampiyonluğu bulunuyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:24,