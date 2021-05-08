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Bundesliga’da Bayern Münih şampiyon oldu

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, ligin bitimine 2 hafta kala RB Leipzig'in puan kaybetmesiyle üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:33, 08/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Bundesliga’da Bayern Münih şampiyon oldu

Almanya Bundesliga’da lider Bayern Münih, Borussia M’gladbach maçına çıkmadan önce üst üste 9. ve toplamda 31. şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde ikinci sırada yer alan RB Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanında 3-2 mağlup olunca, bitime 2 hafta kala şampiyon Bayer Münih oldu.

Bundesliga’da 32. hafta maçında Borussia Dortmund’a 3-2 mağlup olan ikinci sıradaki RB Leipzig, 64 puanda kaldı ve 7 puan önündeki Bayern Münih’i takibini sürdüremedi.

Bu sonuçla bu akşam oynayacağı Borussia M’gladbach maçıyla birlikte 3 karşılaşması kalan Bayern Münih’in, matematiksel olarak şampiyonluğu kesinleşmiş oldu.

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