Burak Yılmaz: Ülkemiz formayı verdi, biz hakkını veremedik

Avrupa Şampiyonası’na puansız veda eden Türkiye’de kaptan Burak Yılmaz, maç sonu çok üzgün olduklarını söyledi. İsviçre’ye 3-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Türkiye’de turnuvayı gol atamadan tamamlayan Burak Yılmaz’ın açıklamaları şöyle;

‘HAKLARINI HELAL ETSİNLER’

”Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz. Belki gereksiz kendimizi strese soktuk. Bütün ülkemizden özür diliyoruz. Mahçup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi ama biz hakkını veremedik.”