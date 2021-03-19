CANLI | Galatasaray-Çaykur Rizespor | Süper Lig 31. Hafta

Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, alt sıralardan uzaklaşarak küme düşme korkusunu atlatmak isteyen Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı’nda 19:00’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Zorlu maç önceside Galatasaray 61 puanla ikinci sırada, Çaykur Rizespor 31 puanla 14. sırada bulunuyor. BeIN Sport 1’den naklen yayınlanacak olan maçın canlı yayın takibi tüm detaylarıyla haberimizde…

Galatasaray evinde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.

Taylan Antalyalı cezalı, 4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babael, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak. Sakatlığını atlatan Ryan Donk hafta içinde takımla çalışmalara başladı.