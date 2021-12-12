Beşiktaş-Kayserispor maçı nefes kesti! 6 gol… Müthiş geri dönüş

Sahasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üç puan hasretine son verdi. Maçın son bölümüne yenik giren Beşiktaş, peş peşe bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

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Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Yukatel Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. Ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzanan Beşiktaş, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 15’e indirdi.

Kayserispor Thiam’ın golleriyle güçlü rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen, avantajını koruyamadı. Larin, Batshuayi (2) ve Güven Yalçın’ın golleri Beşiktaş’a galibiyeti getirdi. Oyuna 74. dakikada Larin’in yerine dahil olan Güven Yalçın, iki asist ve bir golle Beşiktaş’ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

İlk yarısı temposuz geçen karşılaşmada Kayserispor, hızlı hücumda Thiam’ın kafa golüyle 38. dakikada öne geçti. İyi kapanan Kayserispor karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, 45. dakikada Larin’in kafa vuruşu sonrası beraberliği sağladı ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmeyi başardı.

SON BÖLÜMDE GELEN GALİBİYET

İkinci yarı müthiş bir tempoyla başladı. Beşiktaş gol için baskısını arttırırken, Kayserispor da kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkarak etkili olmaya çalıştı. Yine gelişen hızlı bir hücumda Kayserispor, Thiam’ın 71. dakikada attığı golle bir kez daha öne geçti.

Sahasında mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta şok yaşayan Beşiktaş, son 10 dakikada bulduğu gollerle üç puana uzandı. 84 ve 89. dakikalarda Batshuayi takımını öne geçirirken, Güven Yalçın’ın 90+6. dakikada attığı gol skoru belirledi.

Bu sonuçla beş maç aradan sonra galip gelen Beşiktaş puanını 24 yaparken, Kayserispor 19 puanda kaldı.

GÜVEN VE BATSHUAYI SON BÖLÜME DAMGA VURDU

Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Güven Yalçın, galibiyetin gelmesinde etki eden isimlerden oldu. 84. dakikada bu futbolcunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu filelere gönderirken ligde de 6 maç aradan sonra golle tanıştı.

Galibiyet için yüklenen siyah-beyazlılarda Batshuayi 89. dakikada yeniden sahne aldı. Güven Yalçın'ın pasında sağdan ceza sahasına giren Belçikalı golcü, rakibinden sıyrılıp çok sert bir vurula ağları havalandırırken Beşiktaş maçta ilk kez öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Beşiktaş maçın skorunu ilan eden sayıyı da buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın'ı gördü.

Güven Yalçın attığı golle tribünleri coştururken, Beşiktaş da bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı. Siyah-beyazlı ekip son olarak 10. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmiş ve ardından çıktığı 5 lig maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Larin'in taç çizgisi yakınlarında kaptırdığı topla buluşan İbrahim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen İlhan'ın kayarak yaptığı vuruş Serdar'a çarparak kornere gitti.

Larin'in taç çizgisi yakınlarında kaptırdığı topla buluşan İbrahim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen İlhan'ın kayarak yaptığı vuruş Serdar'a çarparak kornere gitti. 15′ Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde seken topu kaleci Lung, güçlükle çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde seken topu kaleci Lung, güçlükle çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı. 32′ Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza alanına girip rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza alanına girip rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi. GOL! 38′ Onur Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Mame Thiam'ın geriden gelip altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşu kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 45′ Serdar'ın rakip yarı sahanın ortalarından ceza sahasına havalandırdığı topta hafif sol çaprazda Ramazan'dan önce iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu uzak köşeden filelere gitti. 1-1

51′ Larin'in pasıyla sol kanatta topu alan Rıdvan'ın rakibini vücut çalımıyla ekarte ettikten sonra ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Batshuayi'nin kayarak yaptığı vuruş yandan auta gitti.

Larin'in pasıyla sol kanatta topu alan Rıdvan'ın rakibini vücut çalımıyla ekarte ettikten sonra ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Batshuayi'nin kayarak yaptığı vuruş yandan auta gitti. GOL! 71′ Larin'in rakip yarı sahada kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Kayserispor'da Ramazan'dan aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren İbrahim Akdağ'ın son çizgiye inmeden kale önüne kestiği meşin yuvarlağa Thiam'ın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2

77′ Pjanic'in sol kanattan kaleye yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta ceza alanına havalandırdığı top sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

Pjanic'in sol kanattan kaleye yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta ceza alanına havalandırdığı top sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. GOL! 84′ Güven'in ceza yayı önünden verdiği ara pasıyla içeriye hareketlenen Batshuayi, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla maça bir kez daha dengeyi getiren golü attı. 2-2

GOL! 89′ Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Güven, pasını bekletmeden sağındaki Batshuayi'ye verdi. Bu oyuncunun bir süre topla ilerledikten sonra ceza alanına girip sağ çaprazdan çektiği yerden sert şut filelere gitti. 3-2

GOL! 90+6′ rakibinden kaptığı topla hızlı kat eden Güven, sol tarafındaki Batshuayi ile verkaça girdi. Savunmanın arkasına sarktıktan sonra Batshuayi'nin pasıyla meşin yuvarlağı alan Güven Yalçın, düzgün vuruşla ağları sarstı. 4-2

TAKIMIN BAŞINDA ÖNDER KARAVELİ ÇIKTI

Kayserispor maçında takımın başında Beşiktaş U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından hafta ortasında takımın başında idmanlarda yer alan Karaveli, Kayserispor maçında takımın başında yer aldı.

Beşiktaş’ta teknik sorumlu Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçının 11inde 7 değişikliğe giderek Kayserispor mücadelesine çıktı. Karaveli, savunmada Necip Uysalın yerine Rosier, Welinton’un yerine Serdar Saatçı, Montero’nun yerine Vida ve Umut Meraş’ın yerine ise Rıdvan Yılmaz’ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal’ın yerine Atiba ve Pjanic, hücum hattının sağında ise Kenan Karaman’ın yerine Rachid Ghezzal forma giydi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Önder Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Serdar Saatçı, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Orta alanda Atiba, Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic’i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Larin’i tercih etti. Önder Karaveli’nin hücum hattındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

VODAFONE PARKTA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları şampiyon teknik direktör Sergen Yalçına destek çıktı. Hafta ortasında siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Sergen Yalçın lehine taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçı öncesinde takımına büyük destek gösterdi. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketlerini yapmak üzere yeşil zemine çıkmasıyla, teker teker tribünlere çağırıldı. Uzun süre oyuncular lehine tezahüratlar yapan Beşiktaşlı taraftarlar, takımın el ele tribünlere geldiği sırada ise Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin şeklinde tempo tuttu.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları genç oyuncular Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz’a özel ilgi gösterdi.

PJANIC 2 MAÇ SONRA 11DE

Beşiktaş’ta Kayserispor maçına ilk 11de başlayan Miralem Pjanic, 2 maçlık aranın ardından 11’de yer aldı. Son olarak Giresunspor mücadelesinde 11’de görev yapan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu daha sonra Kasımpaşa maçında yedek kalmış ve görev almamıştı. Tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Liginde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde ise üst solunum enfeksiyonu nedeniyle görev alamamıştı. Pjanic, 2 maçlık aradan sonra formasına kavuşmuş oldu.

GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte, Gökhan Töre 7 maç sonra bir karşılaşma kadrosunda yer aldı. Son olarak Şampiyonlar Liginde deplasmanda oynanan Sporting maçında görev yapan Gökhan Töre, sonrasında 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, yaklaşık 40 günlük aranın ardından bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş’ın Kayserispor’u konuk ettiği karşılaşmada taraftarlar tribünleri doldurdu. Siyah-beyazlılar, bir önceki iç saha maçında GZT Giresunspor’u konuk ederken tribünde 4, 5 bin civarında taraftar yer almıştı. Beşiktaş yönetiminin karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından taraftar, Vodafone Park’ta yerini aldı.