Lokomotiv Moskova-Galatasaray (Canlı yayın)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ile devam ediyor. Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Galatasaray, Lokomotiv Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Lokomotiv Moskova-Galatasaray karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetiyor.

Grupta sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Moskova ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray, ilk hafta sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta da deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

5. RANDEVU

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 4 kez resmi maçlarda rakip oldu. Hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan müsabakalar olmak üzere sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Galatasaray’ın 6 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

RUSLARLA 10 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 2 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda Galatasaray 10 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 297. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 296 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA’DA 90. KARŞILAŞMA

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 89 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA’DA 8 MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 8 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak Fransa'da karşılaştığı Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

GALATASARAY’IN RUSYA KAMP KADROSU

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.”