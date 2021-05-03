Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan ameliyat olacak

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın 1’inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi.

Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Bu geceyi hastanede geçirecek olan futbolcu, daha sonra ameliyat olacak. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.