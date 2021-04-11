Erzurumspor-Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu ve Jakub Szumski’den iki büyük hata

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ve lider Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle tamamlanırken, kalecilerin yediği hatalı goller gecenin konusu oldu.

Maçın 10. dakikasında Cyle Larin’in müthiş plasesine, 16. dakikada Leo Schwechlen’in kafa vuruşuyla karşılık veren Erzurumspor skoru 1-1’e getirdi. Dakikalar 26’yı gösterirken ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup’un vuruşunda Erzurumspor kalecisi Szumski kapattığı köşeden golü yedi. Ceza sahası içindeki kalabalık nedeniyle topu görmekte zorlanan Szumski, doğru köşeye uzandı ancak, ellerinin arasından kaçırdığı top sonrasında takımının 2-1 geriye düşmesine engel olamadı.

ERSİN DESTANOĞLU’NDAN BÜYÜK HATA

Szumski’nin bu hatasından kısa bir süre sonra Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu’nun yediği gol siyah beyazlıları şoke etti. Erzurumspor’un ilk golünde korneri kullanan Emra Başsan, 39. dakikada ceza sahası dışından sert ve falsolu bir şut çekti. Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istedi ancak, göğsünden seken top ellerine çarparak ağlarla buluşunca skor 2-2’ye geldi.

Son haftalarda yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren Ersin Destanoğlu golden sonra büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşlarından destek gördü. Siyah beyazlı futbolcular genç file bekçisinin yanına gidip moral verirken, sosyal medyada da hem destek, hem de eleştiren paylaşımlar yapıldı.

Arada olur oyle Ersin, moral bozmadan devam. Daha genc adamsin, yukun fazla. — Prometheus JK (@usuyoruz) April 11, 2021

İş kazası. 20 yaşında çocuk yüklenmeye lüzum yok — A.T (@blackeagleanil) April 11, 2021

Bu resmi Ersin için mi paylaşsam, Szumski için mi karar veremedim pic.twitter.com/r0TZUTymTF — Oğuzhan (@atavratoguzhan) April 11, 2021

Bir nesil Erzurum Kalecisi Szumski‘nin bu golu nasıl yendiğini anlayamayacak.#ERZvBJK pic.twitter.com/sM5b5D9i1q — didier (@didiergala) April 11, 2021

Erzurumspor’un Beşiktaş maçı öncesinde yaptırdığı büyü tuttu. Toprak atılan kalede görev yapan Ersin, elindeki topu kalenin içine soktu pic.twitter.com/QpYLGsNCqj — yes context turkish football (@yescontextspor) April 11, 2021