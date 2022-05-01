Eskişehir’de kutlama yaptırmadılar

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesiyle Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokağa döküldü. Yurdun dört bir yanında kutlama yapan Trabzonspor taraftarları, Eskişehir’de kutlama yapamadı.

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2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı yurdun dört bir yanında kutlama yaptı.

Fakat Eskişehir'de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldı. Maç saatlerinde meydanlarda yerini alan yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, besteler söyleyerek yürüyüş yaptı. Uzun zamandır iki takım arasında devam eden gerginlikle birlikte Eskişehirspor taraftarı Trabzonspor taraftarına kutlama fırsatı vermemiş oldu.

Ulus Anıtı Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı beste söyledikten sonra meşale yaktı. Meşalenin ardından da Trabzonspor atkısı yakıldı.

Topluluktan habersiz şekilde cadde ve sokaklarda gezen Trabzonspor taraftarlarıyla Eskişehirspor taraftarları arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı. Emniyet mensupları ise büyük çaplı olayların olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.