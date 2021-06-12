Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray’da kendini ispat etmiş kişilerden oluşan yönetimle görev yapacağız

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Diğer başkan adaylarına başarılar dileyen Hamamcıoğlu, şunları söyledi:
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- Umarım Galatasaray'da bir demokrasi şölenine hep birlikte şahit olacağız. Bazen basından 5-6 çok olduğu söyleniyor. Bence değil, Galatasaray’a yakışan da budur zaten. Mühim olan rekabetle, husumeti karıştırmadan rekabet sırasında oluşmuş enerjiyi, rakiplerimizden orada üstü kılmaktır diye düşünüyorum. Divan kurulu başkanlığı, Galatasaray’da bir kişinin gelebileceği en onursal mevkidir. Ben de bunun bilincinde olarak, tüzüğümüzün bize vermiş olduğu yetki sorumluluk çerçevesinde, Galatasaray’ın fabrika ayarlarından veyahut kuruluş değerlerinden sapmadan yönetilmesine katkıda bulunmak istedim.
- Zaman zaman bu katkılarımız fikir vermek, istişare etmek, rapor vermek ve de eleştirmek yoluyla oldu. Ben son üç yılda Galatasaray’da bir zihniyete karşı arkadaşlarımla beraber mücadele ettim ve tüm divan kurulu toplantılarında, divan kurulu üyelerimizden ve Galatasaraylılardan bu konuda büyük destek gördüm. Bu konuda alnımız açık, başımız dik, fikrimiz, vicdanımız, irfanımız hür. Divan başkanlığı görevinden de huzur içinde ayrıldım. Divan kurulu başkanlığı yaptığım sırada arkadaşlarımla ve değerli üyelerimizin katkılarla pek çok analiz yapma olayları yakından inceleme ve değerlendirme fırsatına sahip oldum. Bu tecrübeyi fazlasıyla edindim.
- Divan kurulu başkanlığı görevim bittikten sonra mart sonunda da 3 yıl boyunca sadece tespit ve şikayet etmek yerine artık sorumluluk almak gereğini hissettim ve camiamızdan gelen teveccühe de duyarsız kalamadım. O bakımdan da ekip arkadaşlarımla birlikte yeni bir görev almak üzere, sorumluluk almak üzere ve Galatasaray’a hizmet etmek üzere yola çıkmaya karar verdik.
- Ortak akıldan faydalanamadığımız için mali ve idari dengesizlik had safhaya ulaştı. Bu bir kader mi Galatasaray’da? Hayır. Galatasaray’ın mali durumu hep kötüydü. Hep konuşulurdu. Ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. 113 yılda 1 milyar TL borcu olan bir kulüp son 3 yılda 2 milyar 100 milyon borca ulaştı. Bu gerçeği hepimizin görmesi lazım. Kasıt mı var, kesinlikle yok.
- Bundan kurtulmak için mutlaka ve mutlaka ciddi bir yönetim lazım. Sonuç olarak popülist yaklaşımlardan uzaklaşarak yönetime ihtiyacımız var. Eğer popülist yaklaşımlarla, günlük operasyonel kararlarla Galatasaray’ı bir yere götürmeye kalkıyorsak hiçbir yere götüremeyiz. Yapılması gereken ve bizim iddialı olduğumuz konu kesinlikle son zamanlarda duyduğumuz vaatlerin aksine Galatasaray’ın borcunu sıfırlamak değil, Galatasaray’ı mali ve idari olarak yeniden yönetilebilir bir seviyeye getirmektir. Bunun için de en temel farkımız ve iddialı olduğumuz konu da gerçekçiliğimiz ve ayakları yere basan bir ekip olmamızdır. Hayallerimiz var, hayalci değiliz.