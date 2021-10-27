Falcao İspanya’da şova devam ediyor! Barcelona’yı yıktı, tarihe geçti…

Galatasaray'dan ayrılarak sezon başında La Liga'da Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao Barcelona karşısında attığı golle İspanya'da tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’da 11. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano, Barcelona’yı ağırladı.Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Vallecano’nun 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde 3 milyon Euro fesih bedeli ödeyerek gönderdiği yıldız golcü Radamel Falcao, İspanya’da şov yapmaya Barcelona karşısında da devam etti. Rayo Vallecano’nun Barcelona’yı ağırladığı maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Kolombiyalı yıldız takımını 1-0 öne geçirdi.

Oscar Trejo’nun derinlemesine yolladığı pasta topla buluşan tecrübeli forvet, Pique’yi etkisiz hale getirdi ve sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

6. MAÇTA 4. GOL GELDİ

Bu sezon 6. maçında 4. sayısını atan Falcao’nun Barcelona ağlarına bıraktığı klas gol kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Barcelona, Depay’ın 76. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Rayo Vallecano, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 19’a yükselterek 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Barcelona ise 15 puanla 9. sırada yer buldu.

FALCAO, LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Kolombiyalı forvet Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga’da çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Galatasaray’da yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı sebebiyle sürekli eleştirilen ve son olarak da yol ayrımına gelen Falcao’nun İspanya’daki performansı büyük ses getirdi. İşte Falcao için sosyal medyada yapılan paylaşımlar:

Falcao madem böyle yeteneklerin vardı bizden niye esirgedin pic.twitter.com/D6KxsewIOQ — Mona Lisa (@disiaslannn9) October 27, 2021

Bak yine acıyor sol yanım, kader bizi niye sevmedi? @FALCAO pic.twitter.com/fSD03ySsov — Gs’li Ronaldo (@timeronaldo) October 27, 2021

Falcao Barcelonaya gol atmış bizde olsa o çalımı atarken adalesi atardı…Kader bizi niye sevmedi.. pic.twitter.com/8RsCnRNwmc — Sir Marcao (@SirMarcao) October 27, 2021