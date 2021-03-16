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Fatih Terim’den 2000’e dönüş!

Galatasaray, UEFA Kupası’nı kazanan kadronun kopyasıyla sahaya çıkacak. Falcao ile Mohamed’in arkasında 10 numarada Feghouli oynayacak. Bir ön libero ve iki 8 numara dizilişi tamamlayacak.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 08:29, 16/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’den 2000’e dönüş!

Belhanda’nın ayrılığı ve Falcao-Mohamed ikilisinin birlikte oynadığı ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyet, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i en çok kullandığı diziliş olan 4-2-3-1'den vazgeçirdi. Deneyimli hoca, kalan maçlarda forvet ikilisini bozmama; 10 numaraya da Belhanda'nın yerine Feghouli'yi çekme kararı aldı. Bu durumda Cimbom'un saha içi formasyonu, tam 21 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan kadronun bir benzeri olacak. Fatih Terim o dönemde genelde 4-3-1-2 dizilişini tercih ediyordu.

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ARDA TURAN HAMLE OYUNCUSU

O dönemde çift forvetin arkasında Hagi oynarken Suat Kaya (6), Okan Buruk (8) ve Emre Belözoğlu (8); orta sahayı tamamlıyordu. Terim, bugünkü kadroyu da bu şekilde kullanmayı planlıyor. Falcao-Mohamed ikilisinin arkasında Feghouli oynarken Etebo (Taylan), Emre Kılınç ve Gedson Fernandes orta sahayı tamamlayacak. Bekler Yedlin ve Saracchi, Capone ve Hakan Ünsal gibi sık sık ileri çıkarak kanat organizasyonları yapacak. Onyekuru, Arda, Babel, Oğulcan ve Kerem ise hamle oyuncusu olacak

Arda Turan Emre Belözoğlu Fatih Terim Futbol Galatasaray Hakan Ünsal Hunca Okan Buruk UEFA
Yayınlanma Tarihi:08:20,