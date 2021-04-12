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Fenerbahçe Gaziantep FK maçında çok konuşulan gol! Altay Bayındır kurtardı ama…

Fenerbahçe ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maçta durumu 1-1'e getiren ilginç gol, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır'ın Pelkas'ı barajdan çıkarması ve devamında yaşananlar maça damga vurdu.

Güncellenme: 21:04, 12/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe Gaziantep FK maçında çok konuşulan gol! Altay Bayındır kurtardı ama…

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır’ın yediği ilginç gol gündem oldu. Mücadeleyi 1-0 önde götüren Fenerbahçe, Gaziantep FK’nın kullandığı serbest vuruşta topun tamamının çizgiyi geçmesi kararı ile büyük bir şok yaşadı.

Mücadelenin 64. dakikasında konuk takım ceza sahası çizgisinin hemen önünde Serdar Aziz’in Kenan Özer’e yaptığı müdahale sonrası tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Konuk ekipte Maxim frikiği kullanmak için hazırlık yaparken sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır da barajın yerini ayarlamak için arkadaşlarını uyardı.

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PELKAS’I BARAJ ARKASINDAN KALDIRDI

Bu sırada sarı-lacivertli takımda Yunan oyuncu Pelkas, barajın altından gelebilecek bir şutu önlemek için arkadaşlarının hemen arkasında yere yattı ancak Altay Bayındır buna gerek olmadığını söyleyerek Pelkas’ı kalkması konusunda uyardı.

65’te topun başına geçen Maxim barajın hemen altından şutunu gönderdi. Yunan futbolcunun yerden kaldırılmasıyla kaleye giden topu Altay Bayındır çizgi üzerinde kayarak kucakladı ancak meşin yuvarlağı kale çizgisinin içine doğru çekti.

VAR İNCELEMESİ SONRASI GOL VERİLDİ

Gaziantep cephesi topun çizgiyi geçtiğini belirterek hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu sırada Altay topu ayağıyla hemen oyuna soktu. VAR incelemesini beklediğini söyleyen Mete Kalkavan itiraz eden oyunculara sakin olmasını işaret etti. Pozisyonun incelendiği VAR odasından Kalkavan’a topun tamamının çizgiyi geçtiği şeklinde uyarı gelince gol geçerli sayıldı.

Hakem orta noktayı gösterirken beraberliği yakalayan Gaziantep FK cephesinde müthiş bir sevinç yaşandı. Kalesinde şok bir gol gören Fenerbahçe’de ise en çok üzülen isimlerin başında Altay Bayındır geldi. Yaşanan o pozisyon sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu. İşte Fenerbahçe’nin yediği beraberlik golü sonrası yapılan yorumlar…

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Yayınlanma Tarihi:20:57,