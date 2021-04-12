Fenerbahçe Gaziantep FK maçında çok konuşulan gol! Altay Bayındır kurtardı ama…

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır’ın yediği ilginç gol gündem oldu. Mücadeleyi 1-0 önde götüren Fenerbahçe, Gaziantep FK’nın kullandığı serbest vuruşta topun tamamının çizgiyi geçmesi kararı ile büyük bir şok yaşadı.

Mücadelenin 64. dakikasında konuk takım ceza sahası çizgisinin hemen önünde Serdar Aziz’in Kenan Özer’e yaptığı müdahale sonrası tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Konuk ekipte Maxim frikiği kullanmak için hazırlık yaparken sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır da barajın yerini ayarlamak için arkadaşlarını uyardı.

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PELKAS’I BARAJ ARKASINDAN KALDIRDI

Bu sırada sarı-lacivertli takımda Yunan oyuncu Pelkas, barajın altından gelebilecek bir şutu önlemek için arkadaşlarının hemen arkasında yere yattı ancak Altay Bayındır buna gerek olmadığını söyleyerek Pelkas’ı kalkması konusunda uyardı.

65’te topun başına geçen Maxim barajın hemen altından şutunu gönderdi. Yunan futbolcunun yerden kaldırılmasıyla kaleye giden topu Altay Bayındır çizgi üzerinde kayarak kucakladı ancak meşin yuvarlağı kale çizgisinin içine doğru çekti.

VAR İNCELEMESİ SONRASI GOL VERİLDİ

Gaziantep cephesi topun çizgiyi geçtiğini belirterek hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu sırada Altay topu ayağıyla hemen oyuna soktu. VAR incelemesini beklediğini söyleyen Mete Kalkavan itiraz eden oyunculara sakin olmasını işaret etti. Pozisyonun incelendiği VAR odasından Kalkavan’a topun tamamının çizgiyi geçtiği şeklinde uyarı gelince gol geçerli sayıldı.

Hakem orta noktayı gösterirken beraberliği yakalayan Gaziantep FK cephesinde müthiş bir sevinç yaşandı. Kalesinde şok bir gol gören Fenerbahçe’de ise en çok üzülen isimlerin başında Altay Bayındır geldi. Yaşanan o pozisyon sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu. İşte Fenerbahçe’nin yediği beraberlik golü sonrası yapılan yorumlar…

Topun çizgiye temas etmediğine nasıl nasıl emin olmuş VAR hakemi acaba? Çok merak ettim. pic.twitter.com/kQyBuFmZjA — Mehmet Ertaş (@ertasmehmet) April 12, 2021

Altay canın sağolsun kardeşim. Senin sayende biz buralardayız. pic.twitter.com/8YdwADrHPV — Emre Belözoglu (@emredebruyne) April 12, 2021

Yediği golde hatası olduğu için Altay’ı kötüleyenlere, Altay kurtarışlarıyla cevap veriyor. Biz senden razıyız abim — Egolas Okocha (@egolas) April 12, 2021

Altay Bayındır’ın banka hesapları incelensin. Topla beraber kaleye girdi, Beşiktaş’ı şampiyon yapmak istiyor olabilir. #FBvGFK pic.twitter.com/WkcuVDBnml — tambağımsıztinerci (@SonOfManJK) April 12, 2021

Altay Bayındır, Pelkas’a “Yerden kalk” dedi. O bölgeden gelen şutu kalenin içine soktu. #Oku pic.twitter.com/LT179vvoKO — NorthernLighTS #YeniHesap (@NortheLighTS1) April 12, 2021

Sen barajın arkasına yatan Pelkas'a kalk dersen böyle yersin golü Altay Bayındır #FBvGFK pic.twitter.com/Tub5up5Lgc — Galatasaray Layons (@GsLayons) April 12, 2021