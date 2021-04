Fenerbahçe’de bir efsanenin daha heykeli dikiliyor

Fenerbahçe’de daha önce Başkan Ali Koç’un açıkladığı ancak corona virüsü tedbirleri nedeniyle dikilemeyen kulübün efsane isimlerinden Can Bartu’nun heykeli, Yoğurtçu Parkı’nın karşısındaki parka dikiliyor. Alex ve Lefter’in de heykelinin bulunduğu yere dikilecek olan Can Bartu heykeli için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Can Bartu’nun heykeli, yapılacak açılış ile Lefter ve Alex heykellerinin yanındaki yerini alacak. Açılışın tarihi ise henüz belirlenmedi. Böylece Fenerbahçe’de Lefter ve Alex’ten sonra üçüncü bir efsanenin daha heykeli dikilmiş olacak. Can Bartu'nun eşi, “İki arkadaş yan yana olsun” diyerek; Can Bartu heykelinin Lefter’in heykelinin yanına konmasını istemiş ve Ülker Stadyumu'na bakmasını talep etmişti.

Can Bartu, 31 Ocak 1936'da İstanbul'da doğdu; 11 Nisan 2019 tarihinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Can Bartu, Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.