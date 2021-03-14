Fenerbahçe’de Gökhan Gönül şoku… İlk yarıyı tamamlayamadı

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.

Mesut Özil tribünde

Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

Caner Erkin üç maç sonra kadroda

Trabzonspor maçı öncesi kadro dışında bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin, 3 haftanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Gustavo 40 gün sonra 11’de

Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat’ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.