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Fenerbahçe’de İrfan Can takımla çalıştı! Sakat oyuncularda son durum

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Ağrıları olan Serdar Aziz dinlendirilirken, İrfan Can Kahveci de çalışmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Güncellenme: 19:07, 26/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de İrfan Can takımla çalıştı! Sakat oyuncularda son durum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Yayınlanma Tarihi:18:57,