Fenerbahçe’de tek çare Başakşehir’i yenmek!

3 puandan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, zorlu şubat maratonuna iyi bir start vermek istiyor. Emre Belözoğlu, ilk defa rakip olacak.

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Ara sonrası Fenerbahçe, bugün Başakşehir karşısında zorlu bir sınav verecek. Kanarya, saat 19.00'da ağırlayacağı rakibi önünde mutlaka kazanıp üst sıralar hedefinden uzaklaşmak istemiyor. Taraftarlarının tepkilerini dindirmek için kazanmak zorunda olan sarı-lacivertliler, zorlu şubat ayı takvimine iyi bir start vermeyi hedefliyor. Fener'in eski hocası Emre Belözoğlu, teknik adam olarak sarı-lacivertlilere ilk kez rakip olacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Tedavileri süren Mesut, Novak, Gustavo, hasta olan Rossi ve cezalı Serdar Aziz bugün oynayamayacak. Çalışmalara başlayan ama kondisyon eksiği bulunan Altay da forma giyemeyecek. İyileşen Mert Hakan'ın kadroda olması bekleniyor. Novak'ın yokluğunda Szalai'nin sol bekte görev yapacağı, stoper ikilisinin Tisserand ve Kim'den oluşacağı öğrenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, en uçta yine Serdar Dursun'a şans verecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Tisserand, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan Can, Osayi, Valencia, Serdar Dursun

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ponck, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Ömer Ali, Chadlli, Okaka

Saat: 19.00

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Stat: Ülker